The Sore Losers - Gracias Señor

Knuffelbaar. Een woord dat we nooit dachten te gebruiken voor The Sore Losers , maar hun nieuwe song ‘Where Are You?’ is net dat.

3.0 5 0

Op ‘Gracias Señor’ ruilden de Losers bier uit blik voor een kleurrijke cocktail met een parasolletje. Het vakmanschap is zoals steeds uitmuntend, maar de band maakt meer indruk met duivelsrituelen dan met deze hangmatliedjes. ‘Denim on Denim’, ‘A Little More’, ‘I’ll Be Back’ en ‘Anything Goes’ zijn vluchtig: leuk, maar gauw alweer vergeten. Wel goed: die over zichzelf struikelende gitaarriff van ‘All in a Day’s Work’ en de discogroove van ‘Dark Ride’. ‘Wie eerst twee goede platen maakt en op zijn derde een fikse stap vooruit zet, eindigt al snel met een wereldplaat,’ schreef collega (fvd) over ‘Skydogs’. Een stap terug, nu. Lo siento, señores.

