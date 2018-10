3.5 5 0

Af en toe plooit Angèle Van Laeken (22) haar zotskap om tot een ernstiger model hoed. In ‘Victime des réseaux’ volgt ‘You make me feel like a big shit’ op ‘Nobody’s really happy’. ‘Ta reine’ drijft op een spaarzame, donkere beat. ‘Flemme’ is een aanstekelijk stuk chagrijn. En aldoor hink-stap-springt haar parler vrai tussen Engels en Frans. Angèle maakt met flair collages van warme, organische klanken en elektronisch getiktak. ‘Brol’ is toegankelijk en ongevaarlijk, maar nooit glad, plat of goedkoop, en af en toe zelfs een tikje sleazy. Eén mooie samenwerking op ‘Brol’, ‘Tout oublier’, en het is er één met broer Roméo. Familiezaken: in 1982 opende Allez Allez – met op bas de jonge twintiger Serge Van Laeken – Torhout/Werchter, achteraf schreef Humo’s Marc Mijlemans: ‘Allez Allez is de recentste incarnatie van jonge joie de vivre. Helemaal meegenomen is dat ze niet alleen kunnen beschikken over enthousiasme, inzet en leuke smoelen, maar ook over volwaardige songs.’ Een quote die van kop tot kont van toepassing is op het debuut van Angèle, die afgelopen zomer ook op Werchter stond, 36 jaar na vader Serge. Appel, boom, ‘Brol’.

