Novastar - In the Cold Light of Monday

Zijn ‘ Another Lonely Soul ’ uit 2004 noemde ik ooit, in zijn bijzijn, de plaat die Radiohead vergeten te maken is. Sindsdien komt Joost Zweegers ’s zomers mijn gras maaien.

4.0 5 0

Zweegers moet maar zijn mond opendoen en er komen – behalve als hij een kebab met te veel look gegeten heeft – alleen maar onweerstaanbare melancholische klanken en frasen uit. Hij kan een rekening van Electrabel laten klinken als een eulogie voor een dode geliefde. In zijn wereld mist het veel, maar achter de bomen komt altijd de zon weer op.

Zijn debuutplaat is net volwassen geworden: achttien jaar geleden, dik vier jaar na zijn zege in Humo’s Rock Rally, kwam ze uit. Het tekent de artiest die de tijd neemt om zijn muziek te laten rijpen tot een barolo van een goed jaar. Hij wilde een plaat maken die over tien jaar nog goed klinkt en de Chriet Titulaer in mij denkt dat hij daar ook in geslaagd is. Foutloos parcours, twaalf bedrieglijk simpel klinkende maar gelaagde songs, slim gearrangeerd, met elke klank en frase op de juiste plaats.

De herfst is goed begonnen.

