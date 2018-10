4.5 5 0

Wie ze aan een grondige luisterbeurt wil onderwerpen, checkt dus best even zijn aantal resterende verlofdagen. Gelukkig kun je ze ook gewoon opzetten en weer overgaan tot de orde van de dag, want ‘Bottle It In’ is een plaat die haar plan trekt. In dertien tracks, die zonder noemenswaardige strofes en refreinen voorbijglijden, bezingt Vile met zijn in valium gedrenkte frasering de angsten, ongemakken en liefdes in zijn leven. De drie meest beklijvende songs – ‘Bassackwards’, ‘Bottle It In’ en ‘Skinny Mini’ – duren tien minuten (heeft hij van zijn goede vriend Adam Granduciel van The War On Drugs geleerd). ‘Rollin with the Flow’ (exact drie minuten en gedaan) is de enige song die echt een liedje wil zijn. En een mooi liedje bovendien. ‘Bottle It In’ is een plaat die langzaam onder je vel kruipt, en pas als ze gedaan is een oorverdovende stilte en gemis voelbaar maakt. Nu al benieuwd naar wat dat volgende zomer gaat geven met ramen en deuren open.

