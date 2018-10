Thomas Dybdahl - All These Things

3.0 5 0

In een tijdvak waarin de Lady Gaga’s van deze wereld een derde wereldoorlog zouden ontketenen als gimmick om hun nieuwe cd te promoten, komen de singer-songwriters, die zonder pose, stunts of exhibitionisme hun ziel blootleggen, in de verdrukking. Dybdahl maakte eerder al een beetje indruk met even subtiele als gevoelige liedjes zoals ‘A Love Story’, ‘It’s Always Been You’ en ‘One Day You’ll Dance for Me, New York City’. Zijn nieuwe cd ‘All These Things’ is, gelukkig, meer van hetzelfde. Elvis Costello is fan. Die mens heeft een tamelijk goeie smaak. En producer Larry Klein, de ex van Joni Mitchell, en de briljante veteraan Dean Parks werken niet met iedereen samen.

