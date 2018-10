Jaakko Eino Kalevi - Out of Touch

3.0 5 0

Zijn synths komen straight outta 1983. Als hij eens niet als New Order klinkt, staat een bohemian disco-remix van The War On Drugs op. De sax is soms zo gedempt dat er een schotelvod in lijkt gepropt. ‘People in the Centre of the City’ gaat over de eerste keer je nieuwe appartement binnenstappen in een nieuwe stad: ‘That same feeling multiplied’. Van ‘Conceptual Mediterranean (Part 1)’ is er geen part 2. Kalevi coverde onlangs ook ‘Je pleure tout le temps’ van Brusselse cultgroep Aksak Maboul: dat zijn héél verwante zielen.

