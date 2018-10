Petite noir - La Maison Noir/The Black House

3.0 5 0

De in Brussel geboren Zuid-Afrikaan is gezegend met een strottenhoofd van massief ebbenhout, dat hij dan nog eens prima kan opschroeven tot een klare kopstem. Dat laatste doet Ilunga vaak op deze derde plaat, waardoor het zonlicht fluks op de nummers binnenvalt. Single ‘Blame Fire’, waar de keys alles in smileygeel markeren, zou een goeie WK-soundtrack zijn. Op ‘Beach’ trekt een bas diepe troggen en zorgt gastrapper Danny Brown ervoor dat je je in Wakanda waant. De bijbehorende zoetsappige lyrics ruiken naar mottenballen. Wij willen ze ’m nog vergeven, maar op straat zeggen ze: stay woke, Petite.