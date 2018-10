3.5 5 0

De mooie stem van Justine Bourgeus, de tsarina herself, kronkelt als een slang, terwijl haar industriële r&b-beats verleiden als een buikdanseres. Doorbraaksingle ‘Escalate’ is het enige oudje, de lak blinkt nog zoals in 2015. De overige tien songs doen evenveel denken aan Britney Spears’ ‘Toxic’ als aan Björk. Sylvie Kreusch komt een sensueel handje helpen in ‘Medagelous’. ‘Velvet Green’ is dan weer een ballade met een gregoriaans kerkkoor: zou niet mogen werken, maar doet dat wel. Tsar B was drie jaar een belofte. Die is eindelijk ingelost.

