3.5 5 0

Erg is dat niet, want de essentie van ‘Allways’ kunnen we in één eenvoudig zinnetje samenvatten: zes nummers lang de gezapigste trip sinds ‘Emmaar’ van Tinariwen. CAVE bestaat tien jaar maar zal nooit echt doorbreken, hun vorige toetsenist liet zich Rotten Milk noemen, en ze hebben een neus voor malle songtitels (hier: ‘ShaSha’, ‘Aharaha’, ‘The Juan’), maar hun muziek is geschikt voor 7 tot 77. Kleinood van de week.

