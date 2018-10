Go March - II

Go March is een... Ja, wat voor een groep is Go March eigenlijk?

3.0 5 0

Postrock? Mathrock? Elektronica? Dance? Van alles een beetje and then some. De Antwerpenaren spelen met een strakke bezetenheid die je ook tegenkomt bij pakweg STUFF. ‘II’ is een dynamische plaat waarop gitaar, synths en drums cool als Moroder de ene halsbrekende truc na de andere uithalen. Spannend zoals iemand die met losse veters een roltrap op rent, om alsnog niet zijn of haar nek te breken. Het blijft net niet de gehele 45 minuten zo spannend, maar tracks als ‘Chop Chop’ of ‘Downside Up’ zijn steengoed.

