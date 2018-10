Julia Holter - Aviary

4.0 5 0

Ze doet dat slim: in plaats van er tegen te vechten, omarmt ze haar verwarring. Ze absorbeert ze, laat ze gisten en spuwt ze weer uit in een regenboog van muzikale kleuren en stijlen. Het resultaat klinkt uitdagend. Dissonant als het orkest in vrije val in ‘Turn the Light on’, of schizofreen als ‘Everyday Is an Emergency’ – half symfonie voor toeters en alarmen, half impressionistische pianoballade. Schoonheid en pop liggen voortdurend op de loer: ‘Whether’ lonkt naar Broadcast, ‘Voce Simul’ kampeert tussen de sterren, en over ‘I Would Rather See’ hangt een waas van vintage Julia Holter-bliss. Volgens Julia hoef je ‘Aviary’ niet noodzakelijk van begin tot eind, of in één keer te beluisteren. Wij begonnen met ‘I Shall Love 2’, ‘Whether’ en ‘Les Yeux to You’ – liedjes die stuk voor stuk op endless repeat mogen – en veroverden daarna de rest van ‘Aviary’, song per song. U bedenkt uw eigen tactiek maar.

