1.5 5 0

Toegegeven: het kan een prettig tijdverdrijf zijn om bij iedere compositie van Greta Van Fleet (geen vrouw, wel een bandje uit Michigan, leuke groepsnaam) de link te leggen naar het origineel van Page, Plant, Jones en Bonham. Maar eens je daarmee klaar bent, kunnen wij ons niet voorstellen dat iemand met nog maar een verzamelaar van Zep in huis zal zeggen: tijd voor Greta Van Fleet! Als Greta ons een ballad voor de voeten gooit (‘You’re the One’, ‘Anthem’), klinken ze zowaar als 4 Non Blondes na een jaar aan de wasdraad. Tegen dan waren wij al als een bezetene aan het stofzuigen. Domweg ontdekt dat dat ‘Anthem of the Peaceful Army’ een pak draaglijker maakt.

