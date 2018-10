Black Box Revelation - Tattooed Smiles

4.0 5 0

Opener ‘Kick the Habit’ is iets heel anders: de gitaar is van John Lee Hooker, met de drum erbij klapt alles open à la The Scabs. De song is naar BBR-normen héél hard geproducet en bevat vier (!) strijkers. Jan Paternoster is in de tekst niet gewoon verliefd, hij is echt aan zijn vlam verslaafd: ‘I’ve never been a dealer / But teach me how to play you / And you will be my highest score’. Het is even wennen aan de introspectie, maar op den duur wordt alles Black Box Revelation: de dromerige Neil Young-gitaar, de zeurzangrefreinen, de song over de werkman die geen tijd meer heeft voor ontbijt en ochtendseks, de co-op met Roméo Elvis, het duet met Seasick Steve. ‘Tattooed Smiles’ is met voorsprong BBR’s meest bedachtzame. ’t Is ook hun beste!

