Robyn - Honey

Het Zweedse popicoon zette er een geweldige standaard mee: geen Lorde zonder ‘Body Talk’, bijvoorbeeld, of denk aan de invloed van Robyns artistieke EDM op zowat alle grotestadsmuziek van de laatste jaren. ‘Honey’ is een rauwere plaat dan we van haar gewend zijn, en dat schurende misstaat haar niet. Opener ‘Missing U’ knalt erin als een anthem. Het volgende nummer, ‘Human Being’, is dance die niet alleen dansvloeren en huiskamers in de fik zet, maar ook inhoudelijk een punt maakt. De wereld volgens Robyn: we zijn allemaal op zoek naar de ultieme verleiding, maar we zullen ze nooit vinden. ‘Honey’ is minder imposant dan ‘Body Talk’, maar nog steeds straf genoeg om het peloton achter zich te laten.

