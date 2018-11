Astronaute - Circle

Duo’s in de popmuziek: wij zijn daar niet tegen. Denken wij hierbij graag aan Wham! , Miek en Roel , en Eurythmics .

4.0 5 0

Ook Astronaute uit Limburg, wier tweede plaat prachtig kleurt bij het seizoen van vallende blaren en heimwee naar de zomer, bestaat uit twee zielen. Twee is genoeg. Myrthe Luyten (de Hope Sandoval van Runkst) en Bert Hornikx passen muzikaal bij elkaar als twee lepeltjes in een tijdloos zilveren bestek. Hun ‘Circle’ is een symfonie vol klein en groot verlangen, een bescheiden en beklijvend plaatje dat drijft op drums, spaarzame electronica, enkele gitaren en weifelende stemmenpracht. Liederen die walsen, klanken die zalven.

