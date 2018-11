Neneh Cherry - Broken Politics

In 1982 protesteerde Neneh Cherry met ‘Stop the War’ tegen de Falklandoorlog, vóór ‘Buffalo Stance’ haar naar de hitlijsten katapulteerde.

3.0 5 0

Het sterrendom maakte de Zweedse niet minder politiek bewust, want op ‘Broken Politics’ hekelt ze onder andere het nepnieuws en het wapengeweld. Omdat de zangeres triphop en jazz nu aan de popgevoeligheid van ‘Raw Like Sushi’ uit 1989 koppelt, is de vijfde soloplaat wel toegankelijker dan haar comebackplaat ‘Blank Project’. In ‘Deep Vein Thrombosis’ klinkt exotische pop mijmerend, en het jazzy ‘Slow Release’ doet ons heerlijk dagdromen. De dubby downtemposong ‘Kong’ en het Massive Attack-achtige ‘Natural Skin Deep’ zijn harder, maar tijdens het melige ‘Synchronized Devotion’ dommelen we in. Dat kan niet Cherry’s bedoeling zijn.

Voorbeluisteren