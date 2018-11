2.5 5 0

Decennia nadat deze Thought Gang-cd is ingeblikt, verschijnt hij alsnog officieel. Dat andere genie, Angelo Badalamenti, doet ook mee. Het resultaat is intrigerend, maar niet zo indrukwekkend als de soundtracks die het duo bedacht voor ‘Twin Peaks’ en – nog beter – de film ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me’. De twaalf tracks klinken als outtakes en demo’s: geïmproviseerde jazz verkracht middernachtelijke spookgeluiden. Het resultaat is dat je je zoals bij Lynchs minder goeie films afvraagt: waar gaat dit in hemelsnaam naartoe? To be continued...

