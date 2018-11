Tourist LeMC - We begrijpen mekaar

4.0 5 0

Open deur: er loopt een rechte lijn tussen Wannes (Van de Velde) en Johannes (Faes, den Tourist). Dezelfde maatschappelijke bewogenheid, dezelfde verlegenheid ook, want Wannes was geen tafelspringer en Johannes is de bescheidenheid zelve. In al die bescheidenheid heeft hij een heel mooie derde plaat gemaakt. Borrelende beats, woordrijke teksten en veel aandacht voor refreinen die blijven hangen. ‘We zijn ridders in theorie, barbaren in praktijk’ is een regel uit opener ‘Barbaren’ die de toon zet voor de rest van de plaat. Geen uitroeptekens, wel veel gedachtestreepjes, want Tourist LeMC is een wonder van nuance en introspectie. Hij kan zich kwaad maken, maar beseft ook dat het niet zo makkelijk is. Allemaal in koor: uitzonderlijk voor een Antwerpenaar! In ‘Coureuge viva’, een huppelend lied over ’t stad, is hij wél duidelijk over de kracht van de polarisatie, die als een virus alles aantast. ‘Tierlantijn, versier me maar met schone schijn’: ‘Spiegel’ is een wonderlijke sleper, met stamvader Raymond van het Groenewoud als voorzanger. ‘Oprechte leugens’, met Alice On The Roof in het Nederlands, het heerlijke ‘Boussa’, ‘Tramontane’... Elke luisterbeurt brengt nieuwe favorieten. In vergelijking met de platte vuilbekkerij van Lil Pump en co.: een meesterwerk.

Voorbeluisteren