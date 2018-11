3.5 5 0

Op het nieuwe ‘We Adore You, You Have No Name’ dronet het soms zachtjes en zingt Van Wissem in toverspreuken, maar staan de meeste spots op de barok betokkelde luit. Klik, voor u eraan begint, gerust Van Wissems stokoude inspiratiebronnen aan: een madrigaal van Jakob Arcadelt, een sarabande van Ennemond Gaultier, het schilderij ‘De luitspeler’ van Caravaggio. Hoogtepunt ‘Beyond the Brook of Blood the Rain is Fire’ lijkt écht van een vleermuis die al sinds de 16de eeuw op zoek is naar een volle, heldere luitklank. Vriendschapsverzoek verzonden!

