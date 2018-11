Yves Tumor - Safe in the Hands of Love

4.0 5 0

Op zijn derde langspeler zingt de Amerikaanse experimentele elektronicamuzikant Yves Tumor zowel over angsten en levenspijn als over de liefde in al haar vormen, en koppelt hij ambient, noise en alternatieve r&b schijnbaar vlotjes aan gladde pop. In ‘Honesty’ opent techno à la Hieroglyphic Being de jacht op een boyband, en in ‘Noid’ blijkt discopop uit de stal van The Avalanches behoorlijk dreigend. De soundscape ‘Economy of Freedom’ is donker, en de lawaaierige afsluiter ‘Let the Lioness in You Flow Freely’ eindigt met een sample uit ‘Angelfire’, een eightiesniemendalletje van ene Jan Haflin. Yves Tumors boodschap komt aan.

