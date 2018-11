boygenius - boygenius EP

4.0 5 0

Ze wilden samen een toursingle opnemen, brachten elk anderhalve song mee naar de studio en kwamen vier dagen laten buiten met deze supergroepplaat. Met prachtliedjes als ‘Ketchum, ID’, een folkschetsje van Bridgers dat in amper twintig minuten een couplet van elk van de dames aangemeten kreeg, plus een nieuw refrein dat ze met z’n drieën rond één microfoon inzongen. Boven ‘Salt in the Wound’ tekenen zich sierlijke grunge-donderkoppen af, en Bakers ooh-oohs tillen ‘Me & My Dog’ tot buiten de dampkring. Girlgenius, quoi.