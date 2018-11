Alice on the Roof - Madame

3.0 5 0

De voormalige ontdekking van ‘The Voice Belgique’ (voor echt talent is zoiets maar een tussenhalte) heeft haar tweede plaat klaar, en iedereen mag die nu horen. Alice On The Roof (een bijna letterlijke vertaling van haar naam) klinkt nog steeds speels en strak, en beweegt zich supernatuurlijk door haar moderne pop. Grimes is een referentiepunt, en de productie van de plaat is qua geluid top. Alice wisselt Engels en Frans af, en ze doet dat naar behoren – ze heeft aan haar accent gewerkt en dat is te merken in tracks als ‘On My Own’ of ‘Passing Stranger’. Toch zijn de Franstalige songs het sterkst – goed, ‘Malade’ is niet meer dan een schets van wat een goede song zou kunnen zijn, maar de vooruitgesnelde single ‘Madame’ en het tegelijk lieflijke en onbehaaglijke ‘La fille sur le toit’ klinken fraai. Puntje van kritiek: de eenvormigheid die ook Bazart of Oscar And The Wolf teistert, ligt op de loer. Spring eens uit de band, Alice! Maar ook: doe zo voort, en kom niet van dat dak af.