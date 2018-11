Imagine Dragons - Origins

2.0 5 0

Vond u het optreden van Imagine Dragons het hoogtepunt van de jongste Pukkelpop-editie, dan is ‘Origins’ iets voor u. Vroeg u zich echter af waarom het kinderkwartiertje dit jaar zo laat viel, dan helpt er opnieuw geen lievemoederen aan. Imagine Dragons is een handeltje in goedbedoelde boodschappen, maar voor de vorm kiezen ze voor de middenweg. ‘Machine’ ligt nog goed in het gehoor en ‘Bullet in a Gun’ toont dat de stem van Dan Reynolds iets kan met een goed idee, maar de andere nummers delen dezelfde leest, verwarren bombast en onderkoeld doen met intensiteit en diepgang, en klinken bovendien alsof ze gemixt werden met een stel iPhone-luidsprekers als eindbestemming. Eventueel als sinterklaascadeau.

