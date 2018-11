Muse - Simulation Theory

2.0 5 0

Alleen doet het Britse trio het deze keer met synthesizers, drummachines en gitaren die klinken als synthesizers en drummachines. Elke song lijkt gemaakt volgens een algoritme: hapklare nummers met meezingbare refreinen en een ‘Wat ben ik toch emotioneel’-middenstukje. Muse vinkt de populaire trends af: Drake-dancehall in ‘Get Up and Fight’, ‘Stranger Things’-arpeggio’s in ‘Algorithm’ en ‘The Void’, hiphop in ‘Thought Contagion’ en Ed Sheeran-pop in ‘Something Human’.

De eerste helft is nochtans zo slecht nog niet. Met z’n Arabische melodieën, maniakale beat en ‘Ghostbusters’-synthesizer is ‘Break It to Me’ zelfs goed. ‘The Dark Side’ is een aanstekelijke strijdmars, en we begrijpen waarom Bellamy het meest verwacht van ‘Pressure’, met zijn stompende strofes en catchy refrein.

De rest? ‘Get Up and Fight’ doet denken aan de Vengaboys, ‘Dig Down’ aan Robbie Williams. De ooohs in ‘Thought Contagion’ en ‘Dig Down’ komen uit de Primark-winkel waar ook Imagine Dragons zijn inkopen doet. En na de bombast van ‘Blockades’ slikken we steevast een Xanax. Ondertussen zingt Matthew Bellamy over vage complottheorieën, propaganda, gedachtevirussen en robotrevoluties. ‘You ate my soul like a death eater’ is één van de grappigste zinnen van de plaat. Alleen wilde Bellamy geen grapje maken.

