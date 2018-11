Vince Staples - FM!

4.0 5 0

‘FM!’ is opgezet als een radio-uitzending: songs worden via een bruggetje aangekondigd, er zijn tickets te winnen voor Kehlani, we luisteren naar 20 seconden van nieuw werk van Tyga en Earl Sweatshirt. Ty Dolla $ign en Jay Rock nemen de zomerse refreinen voor hun rekening. Vince Staples spiegelt zich in de strofen aan atleet Jesse Owens, denkt bij de Off-White-sneakers van Nike aan Michael Jacksons verlangen naar een blanke huid, plaatst een kanttekening bij Sam Cookes ‘A Change Is Gonna Come’ (‘I’m not going if my gang won’t come’) en sleurt er doodleuk Kanyes liposuctie bij. In de afsluiter ‘Tweakin’’ worden drie vermoorde vrienden bij naam genoemd: Jibari, Hefe en Johnny. Bij de eerste twee begrafenissen was Staples aanwezig met iets om af te geven, ‘but when Johnny died all I had was shows booked’. Wij hadden eerst niet gehoord dat Staples aan het begin van ‘FM!’ de in 2008 gestorven Jibari al vergelijkt met een baseballspeler die na een fout van het veld wordt gestuurd. In 2008 was Vince Staples 15 jaar.

