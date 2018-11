3.5 5 0

Zijn vakmanschap staat boven alle twijfel, maar zijn songs klinken al ruim tien jaar alsof hij er geen moeite meer voor moet doen. Om het een beetje interessant te houden, wordt er vaker van zangeres dan van onderbroek gewisseld. Enter Luka Cruysberghs, de 17-jarige winnares van ‘The Voice 2017’, waarin ze onder auspiciën van coach Callier onder meer ‘Mad About You’ zong. Op haar eerste plaat met Hooverphonic mag ze meteen frontaal en alleen op de hoes. Een mooie hoes, maar is de plaat dat ook? Wel, ja. Voor het gros der songs op ‘Looking for Stars’ heeft Callier handig gebruikgemaakt van zijn geijkte formules, maar de nieuwe muze heeft duidelijk ook voor een nieuwe muzikale twinkeling gezorgd. Opener ‘Lethal Skies’, single ‘Romantic’, ‘On and On’ en ‘Feathers and Tar’ zijn uiterst draaglijk, maar zeer herkenbaar en zonder toegevoegde waarde. ‘Uptight’ is anders. Uptempo, swingend, r&b met funky Pharrell-gitaartjes en Luka die laat horen dat sexappeal van binnenin komt. De titeltrack doet denken aan ‘Ray of Light’ van Madonna maar is sterk genoeg om die referentie bij elke luisterbeurt verder naar de achtergrond te doen verdwijnen. ‘Concrete Skin’ is een ingetogen pareltje met Luka in een glansrol. Nog een bewijs van Calliers vakmanschap is dat hij weet wanneer hij moet afronden: negen van de elf liedjes gaan niet over de drieënhalve minuut. ‘Looking for Stars’ is de aangenaamste, vriendelijkste én spannendste Hooverphonic in jaren.

