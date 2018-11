3.5 5 0

Bij ‘Elastic Days’ mag u solo letterlijk nemen: op de piano en de backing vocals na deed Mascis alles zelf. Dat niemand zo mooi kan zeuren als hij, weten we sinds ‘You’re Living All over Me’ uit 1987. Dat hij zijn Fender Jazzmaster kan laten scheuren en huilen als geen ander, en zijn akoestische gitaar heerlijk harmonieus in het gelid kan laten lopen ook. De twaalf songs op ‘Elastic Days’ bewijzen dat hij als drummer zwaar onderschat is. In tegenstelling tot op zijn vorige akoestische platen, haalt Mascis nu wél in elke song zijn Jazzmaster boven voor enkele van de mooiste solo’s in een oeuvre vol legendarische gitaarsolo’s. Bonuspunten!

