Mumford & Sons - Delta

‘Delta’ draait volgens de band één en ander terug, als compromis tussen hoogglans en de folk van weleer. Puntje voor zelfkennis. Jammer alleen dat het resultaat déjà vu, verveling en vervreemding inhoudt. Eerst de déjà vu’s. In ‘42’ jammert Marcus weer alsof hij een strafschop neemt tegen een salontafel, de onvermijdelijke uitbarsting kan kleine dorpen wegvagen. ‘Guiding Light’ kent u, niet omdat het een single is, maar omdat het al op de vorige platen stond. Verveling. ‘Dat opbouwen kunnen ze als geen ander,’ dacht je ooit bij een nummer als ‘Beloved’. Nu: ‘Kúnnen ze wel iets anders?’ ‘Woman’ probeert het, maar eindigt met schmalz. Dan: vervreemding. Halfweg ‘Slip Away’ zit iets Alt-J-achtigs, na ‘Picture You’ moesten we checken of we niet naar Imagine Dragons zaten te luisteren. En wat is de bedoeling van die gesproken versregels uit ‘Paradise Lost’ in ‘Darkness Visible’? Waarom dan ook geen flard uit ‘Sigh No More’ in ‘Rose of Sharon’? Hoelang braadt een haring eigenlijk? Veel vragen, weinig antwoorden. Niet van ons. Niet van Mumford & Sons.