3.5 5 0

Zelfs wanneer z’n gitaar ronkt als een tyrannosaurus rex en verdriet hem in eenzaamheid omsluit, blijft Ryder-Jones onbewogen zingen: te vermoeid om wakker te blijven maar te bezorgd om de ogen te sluiten. ‘There’s a fortune to be had, from telling people that you’re sad,’ vertelt-ie in zijn verrukkelijk Liverpools accent in de mooie opener, waarna negen weifelende slaapliedjes voor volwassenen volgen. De plaat bereikt zijn hoogtepunt bij ‘And Then There’s You’ en wordt aan het eind een tikkeltje monotoon. Sterk, al had voorganger ‘West Kirby County Primary’ net iets meer dynamiek.

