Trentemøller - Harbour Boat Trips Vol. 02

Trentemøller s nieuwe mixtape is één lange ‘(Sittin’ on) the Dock of the Bay’ met zicht op de Sontbrug tussen Malmö en Kopenhagen, en dus niet alleen een aanrader voor shoegazende zwartjassen.

4.0 5 0

Neem nu het zorgvuldig gekozen ‘Naked When You Come’ van The Lollipops: uitmuntende Dansk pop uit 1966, ideaal om in een hiphoptrack te samplen, of om er ‘Professor T.’ bij te zien hallucineren. Andere ontdekkingen: How Do I’s cover van ABBA’s ‘Knowing Me, Knowing You’ en Tropic of Cancer. De selectie is zo straf dat songs van Slowdive en Moon Duo de kneusjes worden. Trentemøllers Høge Nøørden-remixen van Kira Skov en A Place To Bury Strangers zijn ook dat ietsje beter dan de originelen. En dan moet u die wonderlijke cover van Neil Youngs ‘Transformer Man’ nog horen. Mange tak!