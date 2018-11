Ed Harcourt - Beyond the End

3.0 5 0

De motivatie van Ed Harcourt om op zijn achtste cd zijn unieke stem níét te gebruiken, is perfect: ‘We worden dermate murw gebeukt door de media, sociale media en reclame, dat ik een onstuitbare drang voelde om een meditatieve plaat te maken, die kan gelden als tegengif voor die tsunami van stress.’ Vandaar twaalf sfeervolle, rustgevende tracks, die nooit ontsporen in klef geëmmer. Ze hebben poëtische titels als ‘Duet for Ghosts’ en ‘Whiskey Held My Sleep to Ransom’. Harcourt hoopt dat ze kunnen dienen ‘als soundtrack bij serene winterdagen of ronddwalen door een nog te ontdekken stad of streek.’ Ik heb ‘Beyond the End’ op een regenachtige herfstdag ’s ochtends op repeat gezet, en ’s avonds was ik ze nog niet beu.

