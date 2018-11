The 1975 - A Brief Inquiry into Online Relationships

Een NME-recensent noemde ‘A Brief Inquiry’ ‘even goed als ‘OK Computer’ van Radiohead ’, en het is opmerkelijk hoeveel onzin er verder nog over de nieuwe van The 1975 is verschenen.

3.0 5 0

Feit is: frontman Matty Healy is sinds eind vorig jaar heroïnejunk áf, en dat heeft hem hoorbaar deugd gedaan. Zijn band – vijf jaar geleden begonnen als hybride tussen een boyband en Talk Talk – verrast met een popplaat die enige groei en diepgang suggereert, met teksten over de Black Lives Matter-beweging, Healy’s oude verslaving, eenzaamheid en dolmakend verdriet over liefde die niet lukken wil. Voldragen songs (‘I Like America & America Likes Me’, ‘Love It If We Made It’, het suikerspinnen ‘I Couldn’t Be More in Love’) staan bilkaak tegen bilkaak naast woordpap en refreinenbrei, en zijn samen goed voor een plaat waarvan ik kippenvel en blaren tegelijk krijg. Speciaal.

Voorbeluisteren