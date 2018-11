4.0 5 0

Twee zomers geleden zagen ze in vrouwenpesterijland Iran twee meisjes schijnbaar blij en onbezorgd badmintonnen. In deze eerste eigen nummers laten ze die luchthartige rebellie met een kapotte drum, huisgemaakte elektronica, gitaren en exotischere snaarinstrumenten klinken als een wedstrijdje experimentele rock. This Heat, Pere Ubu, Pierre Bastien en Red Krayola zijn de sterren, maar grooves doen ook mee. Groovy betekent trouwens ook routineus: dat is Zwerm dus allerminst.