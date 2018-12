Distance, Light & Sky - Gold Coast

4.0 5 0

Distance, Light & Sky: geen groepsnaam die zich snel in het collectieve geheugen zal nestelen, wel die waaronder Chantal Acda, percussionist Eric Thielemans en de Amerikaan Chris Eckman (in een rechtvaardige wereld zou hij wereldberoemd zijn door zijn songschrijverij bij The Walkabouts) een wonderschone tweede plaat hebben gemaakt. Op ‘Gold Coast’ (bekt al een pak lekkerder) staan negen liedjes die fluisteren, ontroeren, pakken en niet meer loslaten. Eentje prijkt zowaar op vier in onze eindejaarslijst: ‘Don’t Go Dark on Me’.