Jeff Tweedy - Warm

4.0 5 0

Sinds ‘Warm’ van Tweedy, die niet stilzit terwijl zijn band Wilco op retraite is, kan de ketel weer uit. Dit is een superieur warm bad van peinzende songs over leven, liefde en dood (van zijn vader), die ik graag uit volle borst meeneurie. Daarbij neem ik een lepel levertraan, want je kunt op mijn leeftijd niet voorzichtig genoeg zijn. Verschrikkelijk veel akkoorden heeft Jeff niet nodig om zijn punt te maken: het zijn bedrieglijk eenvoudige songs die passen in het grote songbook van een onderschatte artiest. Zijn oude akoestische Martin 0-18 leidt de dans in bescheiden en slim georkestreerde songs, waarin een artiest zijn hart blootlegt zonder dat het voyeuristisch lijkt. Schoonheid en troost.

