6ix9ine - Dummy Boy

2.0 5 0

Gewoon omdat Daniel Hernandez – zo heet-ie – onlangs in de gevangenis is ontvangen met vlechten in regenboogkleuren en een 69-tattoo op z’n voorhoofd. 6ix9ine heeft onder meer een meisje van 13 naakt opgevoerd in een video. Hij kwam zijn afspraken met het gerecht niet na, mocht geen borg betalen en riskeert tien jaar of meer. ‘Stoopid’, de opener van zijn debuut ’Dummy Boy’, is doordeweekse holbewonershiphop. In ‘Fefe’ vindt de zelfverklaarde koning van New York zijn koningin in Nicki Minaj, die ‘colorful hair’ op ‘don’t care’ laat rijmen. Op internet staat een ‘Fefe’-parodie waarin 6ix9ine vooral op zoek is naar een prepuber (auw!) en Minaj er met haar ‘kont van huttenkaas’ bij is omdat Cardi B. de feature weigerde.

Tory Lanez komt nog eens uitleggen dat we copulerende zoogdieren zijn. Anuel AA vertegenwoordigt Puerto Rico, de zee, seks, de zon en het genre latin trap. En geen idee hoe hij het doet, maar nonkel Kanye komt hier als enige een paar meubelen redden.

6ix9ine is heel veel ogen gericht op veel te weinig talent.

Lees hier hoe 6ix9ine van de hemel naar de hel tuimelde.

Voorbeluisteren