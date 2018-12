3.5 5 0

Wie de Belgische concerten van Eagles heeft gezien, weet dat die altijd bijna perfect klinken en waar voor je geld zijn, hoe duur de tickets ook zijn (Eagles waren de eersten die tickets van meer dan 100 dollar verkochten én de eersten die voor de Golden Circle en variaties op dat thema een veelvoud aanrekenden). Natuurlijk is Eagles, net zoals elke supergroep, ook een merk en een cash cow: de overlevers en de erven zullen de nalatenschap tot de laatste druppel uitmelken. Zou een rockgroep niet moeten stoppen als een sleutelfiguur overlijdt? INXS deed na de dood van Michael Hutchence voort alsof er niets was gebeurd. The Doors zonder Jim Morrison? Idem dito. Steely Dan zonder Walter Becker? Donald Fagen werkte de tournee onverstoorbaar af. Fleetwood Mac stuurde onlangs zijn beste songwriter de laan uit en toert nu met, of all people, Neil Finn. Eagles is onderweg met de zoon van Glenn Frey. Principes, heilige beloftes en schroom worden altijd en overal bedekt met de mantel der poen. Maar goed, deze ‘Legacy’ is zeker een plekje onder uw kerstboom waard.

Voorbeluisteren