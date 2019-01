Joe Jackson - Fool

Het is zijn twintigste plaat in veertig jaar. ‘Ik had ze in 1979 niet kunnen maken: te weinig levenservaring.’

4.0 5 0

Terwijl hij toen debuteerde met de vlammende tweeloop ‘Look Sharp’ en ‘I’m Your Man’: twee platen die hoog eindigen in mijn Ultieme-Kwaaie-Pop-Top 10 aller tijden. Lange smalmans is na veertig jaar nog geen haar veranderd, al is hij bijna kaal: hij blijft mooi kwaad en maakt daar mooie, lang uitgesponnen songs over. Songs waarin angst, vervreemding en verlies niet alleen tastbaar, maar ook meezingbaar worden, wat aardig meegenomen is als men in bad zit en de scheermesjes klaarliggen. Hij blijft een onvervalste romanticus, maker van lekker slepende slows. Grote hoed af ook voor Graham Maby, die al veertig jaar de bas beroert bij Jackson. Een huwelijk voorwaar.

Voorbeluisteren