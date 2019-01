Maggie Rogers maakte een liedje als huiswerk en liet het horen in de les. Gastdocent Pharrell Williams kreeg terstond tranen in de ogen, de video-opname daarvan ging viraal en geen jaar later stond ze op Rock Werchter. Een 21ste-eeuws succesverhaal.

3.5 5 0

De laatste keer dat wij keken, had Pharrell nog steeds oren aan zijn hoofd: Maggie Rogers hééft iets, dat hoor je ook op haar popdebuut ‘Heard It in a Past Life’. Unieke stem, frisse sound, maar het is haar naturel dat Rogers echt speciaal maakt. Ze zingt, danst en musiceert met een passie en elegantie die niet te veinzen vallen. Tik ‘Rogers Fallingwater SNL’ in op YouTube en u weet meteen of zij een artieste voor u is.

Als Adele-producer Greg Kurstin dan weelderig met sterrenstof strooit – achtergrondkoortjes! Willekeurige gitaarsolo’s! Epische drums! – botst dat weleens met Rogers’ oprechtheid. Toch valt hier goud te rapen. Haar doorbraakliedje ‘Alaska’ klinkt in 2019 even fris als in 2016. ‘Fallingwater’ start sober, maakt halverwege een onverwachte tuimeling en eindigt met een hemelse gospel-outro. Het kleine pianolied ‘Past Life’ biedt rust, terwijl ‘On + Off’ met z’n hakkelende beat harten sneller doet slaan.

Wij onthouden alvast één ding: niet alles wat viraal gaat, is bagger.

