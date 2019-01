Deerhunter - Why Hasn’t Everything Already Disappeared?

4.0 5 0

Het resultaat is geen pretentieuze onzin, maar een grand cru. Dit is Deerhunters achtste plaat, hij klinkt helemaal als Deerhunter en toch als geen enkele voorganger. Aan pretentie overigens geen gebrek. Er zijn songs als ‘a postcard from the slipstream’ (‘Détournement’), er is een track over de vermoorde politica Jo Cox (‘No One’s Sleeping’). Ze vallen allemaal in een unieke plooi zoals alleen speciale groepen die kunnen vormgeven. Op deze plaat zijn toetsen belangrijker dan gitaren, en toch is de onderbuik nooit ver weg. Waarom is nog niet alles verdwenen? Waarom is Deerhunter geen veel grotere groep? Geen idee, Bradford, maar je nieuwste plaat is fan-fucking-tastisch.