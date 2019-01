Steve Gunn - The Unseen in Between

4.0 5 0

Tot nog toe liet Gunn zijn akoestische en elektrische tokkelgitaren vooral weids en virtuoos zinderen. Soms wist je niet welke rivierdelta er het eerst bij te hallucineren: Niger, Mississippi of Indus. Maar kijk nu eens, ‘The Unseen in Between’ is een verzameling puntgave popsongs met een psychedelisch randje geworden: ‘Vagabond’, met backing van Meg Baird, doet bijvoorbeeld aan The Go-Betweens denken.

In opener ‘New Moon’ lijkt de contrabas van Tony Garnier (bekend van Bob Dylans livegroep) weggelopen uit Van Morrisons ‘Astral Weeks’. Als de strijkers de melodie dubbelen, zitten we in de sfeer van ‘Sea Change’ van Beck en ’Five Leaves Left’ van Nick Drake. De tekst gaat over het onbekende en onbestemde, en over wat daar allemaal in komt aanwaaien: ‘I see a glimmer / Across the wall through the mirror / Out past the streets beyond the weather / To that place no one seems to know’.

Enig puntje van kritiek: van de teksten van ‘Lightning Field’ (over een gigantisch openluchtkunstwerk in New Mexico) en ‘Stonehurst Cowboy’ (opgedragen aan Gunns in 2016 overleden vader) hadden wij zonder de bijsluiter níéts verstaan.

