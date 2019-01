3.5 5 0

Op ‘Tomb’ verbergt Angelo De Augustine zijn hooks en melodieën niet langer onder de lofi-klank van de oude taperecorder in zijn badkamerstudio. Producer Thomas Bartlett gomde alle ruis weg zodat prachtliedjes als ‘You Needed Love, I Needed You’, over hartzeer en andere desillusies, nóg kwetsbaarder en nóg intiemer uit de koptelefoon druppelen.

De zanglijn in ‘All to the Wind’ had zomaar van Elliott Smith kunnen zijn, en wanneer Angelo in ‘Somewhere Far Away from Home’ ragfijne soul puurt uit niet meer dan zijn falsetto en ijle muzikale nevelslierten, benadert hij zelfs het niveau van onvermijdelijke vergelijkingspunten als Smith, Nick Drake en vriend en labelbaas Sufjan Stevens.

