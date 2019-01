Sharon Van Etten - Remind Me Tomorrow

4.0 5 0

De New Yorkse singersongwriter stak haar gitaar in de koffer en prutste met elektronica, en het klinkt níét als een berekende carrièremove. De gothic synths van ‘Memorial Day’ en ‘Jupiter 4’ hebben ook op Nick Caves ‘Skeleton Tree’ dienstgedaan, en in hoogtepunt ‘Seventeen’ galmen echo’s van Springsteens ‘Born in the U.S.A.’. Breekbaar maar zelfverzekerd, donker maar levenslustig. Op ‘Remind Me Tomorrow’ horen we een doorgewinterde artieste met de nieuwsgierigheid van een debutante.

Alsof Sharon Van Etten met elke release beter begrijpt wie Sharon Van Etten werkelijk is. En wij die dachten dat we haar na tien jaar wel doorhadden.

