Michael Franti & Spearhead - Stay Human, Vol. II

Onze Michael is voltijds bezig om het lot van de wereld te verbeteren en maakt daar smoothe en sexy muziek bij. ‘This World Is so Fucked up (Never Giving up on It)’, de swingende track nummer 7 van zijn nieuwe plaat, vat het goed samen. Franti preekt op een beat, maar doet dat schier onweerstaanbaar, waardoor zijn boodschapperigheid iets vrolijks krijgt. Reggae, zijdezachte dan wel stuwende soul afgewisseld met peinzende ballades, bijzonder adequaat versierd door zijn trouwe Spearhead, die in bloedvorm verkeert. Zomerplaatje in putteke winter.