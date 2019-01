James Holden - A Cambodian Spring

3.0 5 0

Verwacht geen modulaire synths tussen blazers en percussie zoals op het geweldige ‘James Holden and the Animal Spirits’. ‘A Cambodian Spring’ is een soundtrack bij een lange en aangrijpende documentaire over mensen in Phnom Penh die door projectontwikkelaars uit hun huizen worden gezet. Van de meeste tracks blijft niet veel hangen, maar hoogtepunt ‘Solidarity Theme’ heeft even mooie synth-arpeggio’s als die in ‘The Rip’ van Portishead. En ‘Self-Playing Schmaltz’ kennen we van ‘The Inheritors’ uit 2013: iemand hoort er een brandalarm in dat zich schuldig voelt omdat de bewoners niet tijdig uit de vlammen werden gered.