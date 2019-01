Balthazar - Fever

4.0 5 0

Jinte Deprez heeft er één in z’n eentje gemaakt, Maarten Devoldere twee, en ook Zimmerman, bassist Simon Casier, liet horen dat er songs in hem zaten. Niet dat die platen exacte kopieën waren van de Balthazar-sound, maar vanuit het spectrum van die van Deprez en Devoldere was het niet zo ver wandelen tot bij het moederschip.

Maar nu dus een nieuwe Balthazar van een nieuwe Balthazar. Violiste Patricia Vanneste is weg en vervangen door multi-instrumentalist Tijs Delbeke (Vanneste doet nog mee op de plaat, Delbeke nog niet), en songschrijvers Deprez en Devoldere deden een inspanning om groovyer en minder lijzig uit de hoek te komen. Het leven mag dan geen pretje zijn, er mag wel gelachen en vooral gedanst worden. Dat lukt meer dan aardig met ‘Fever’, titeltrack en plaatopener, en een song die zich al na een paar draaibeurten in je hoofd nestelt om er – een ruwe schatting – tot pakweg 26 maart vreugde en verstrooiing te zaaien. ‘Entertainment’, een single met hoofdletter S, gooit met groot succes mariachitrompetten in de mix. Oorwurmen van topniveau, die op ‘Fever’ netjes aangevuld worden met dieper en trager snijdend materiaal. Er is het bittere liefdeslied ‘I’m Never Gonna Let You Down Again’, de zwoel heupwiegende introspectie van ‘Changes’ en het getoonzette kortverhaal ‘Phone Number’, waarin wij zowaar even Lou Reed zagen voorbijwandelen. Wedden dat deze zin er voor iets tussen zat: ‘You said I could go fuck myself and that’s when I knew I wanted you too’.

Balthazar: niet dat we ze hadden gemist, maar toch blij dat ze terug zijn.

Voorbeluisteren