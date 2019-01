3.5 5 0

Maar ze kozen al vroeg voor elektronica, bluegrass en filmische country noir. Nu zijn ze naar Clarksdale, Mississippi getrokken. De wieg van de blues staat daar, en het is niet ver van Louisiana, waar ze van country naar cajun overschakelen en ‘Laissez les bons temps rouler’ zeggen. In de opener ‘Louisiana Hot’ zit de hele familie op de veranda en komt er kreeft op tafel. ‘Le bayou de mille misères’ laat horen dat moerassen ginder ook openluchtvolières zijn. ‘Hex’ is een bezwering van een echtpaar voodoodokters. ‘La danse de mardi gras’ doet ons aan de Malinezen Amadou & Mariam denken, een andere uptemposong aan The Black Keys. Eriksson Delcroix heeft al eerder zo broeierig geklonken, maar nooit zo feestelijk.