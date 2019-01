3.5 5 0

Tucker identificeert zich niet langer als vrouw en zit in een gender flow: dankzij hormonenkuren is de sopraan een tenor geworden. Voor Tucker is dat zenuwslopend, maar het is prachtig om te horen hoe iemand al zingend z’n authentieke stem ontdekt. In die zoektocht is Girlpool niet vergeten waarom ze in 2015 indie darlings werden. De gitaren staan op fuzzy, de lyrics komen uit hun dagboek en de harmonieën klinken nog steeds als die van een tweeling. Al komen de luide nummers (‘Hire’ en ‘Lucy’s’ op kop) beter tot hun recht dan de stille, toch zit er in elke song een kostbare truffel verborgen. Zet je varkensneus op en snuffel!

Voorbeluisteren