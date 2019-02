2.5 5 0

In 2001 zei de (ex-)frontman van The Stone Roses: ‘Popmuziek gaat doorgaans niet lang mee, en ik ben geen artiest voor de eeuwigheid zoals David Bowie. Ik zou hier dus eigenlijk niet mogen zijn.’ En dan, na een korte pauze: ‘Maar ik ben er nog.’ Op soloplaat nummer zeven zingt Ian Brown vandaag: ‘I’m still here singing my song’. Hij doet dat boven een paar spatten drum, een losse baslijn en een wahwahgitaar. Vermoedelijk allemaal zelf ingespeeld, in de Beatleskamer van de Abbey Road Studios. Brown zingt als John Lennon en rekt zijn klinkers op als Liam Gallagher. Hij buskt op een klein gitaartje, last twee reggaecovers in, laat ‘First World Problems’ leunen op Primal Screams ‘Loaded’ en maakt helaas van zowat elke song een kringetje om in rond te draaien. Zijn mooiste melodie verknoeit hij met een tekst over chemtrails.

