Charlotte Adigéry - Zandoli

Zeventien. Dat is het aantal keer dat we ‘what the fuck’ hebben gemompeld tijdens onze kennismaking met ‘Zandoli’, de nieuwe ep van de Gentse Charlotte Adigéry.

4.0 5 0

Tien luisterbeurten verder zien we dat bizarre refrein van ‘Okashi’ nog stééds niet aankomen. Adigéry eert haar verleden met songs voor de toekomst. Zo is ‘Paténipat’ een tongtwister ontleend uit de Caribische gwo ka-dans, ontstaan tijdens de slavernij, en zingt ze in het Engels, Frans en Creools. Hoe vreemd de beats ook worden – die van ‘High Lights’ zo droog als de Sahara, die van ‘Cursed and Cussed’ een ontembaar beest, ontsnapt uit de stal van Massive Attack – Adigéry zingt zo vrij als een vogel. Hulde aan medebeatmaker Bolis Pupul en de producerbroertjes David en Stephen Dewaele, maar bovenal aan Charlotte Adigéry, die onder haar eigen naam en als WWWater twee van Belgiës avontuurlijkste muziekprojecten runt.